За лечение COVID-19 в больнице требуют деньги: Главный санврач рассказал, что делать

Если в государственной больнице у пациента требуют оплатить лечение от COVID-19, надо обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Радио Свобода».

«В случае, если что-то происходит не так, надо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77) и там рассказать о своем случае. Работники Национальной службы здоровья Украины имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопросы», – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что лечение должно полностью оплачиваться государством.

«Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здоровья Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам – 300% к зарплате, а также покрывают медицинские услуги и медицинские средства, которые используются для лечения больного с COVID-19», COVID-19 рассказал главный санитарный врач страны.