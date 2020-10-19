В Раде объяснили как будут работать детские сады и школы с ноября

Детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии развития эпидемии коронавируса. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, передает «РБК-Украина».

По его словам, это согласовано с Министерством образования и науки и Минздравом. Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно.

«Потому что дети не могут заниматься дистанционно – у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать», – заявил он.

Дети вернутся в школу, если эпидситуация будет позволять. В ином случае – они будут временно переведены на дистанционное обучение.

«Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных" зон. Дальше решение будет за местными властями», – добавил нардеп.