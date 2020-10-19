Все результаты отрицательные: Футболисты «Шахтера» выздоровели от коронавируса

Среди футболистов и персонала ФК «Шахтер» в данное время нет больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Игроки и персонал «Шахтера» сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом».

«Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был выявлен 8 октября», – говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября «горняков» ждет старт в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. В первом туре команда Луиша Каштру сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Начало матча в 19:55.