Умер ребенок: В Украине за сутки выявили 4776 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявлены 4 776 заболевших COVID-19, из них 217 детей и 207 медработников. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».
За прошлые сутки были госпитализированы 644 человека, выздоровели 1 112 пациентов.
«Было зафиксировано 66 летальных случаев за сутки. В том числе в Ивано-Франковской области зафиксирован летальный случай ребенка. Это мальчик 8 лет, поступил в крайне тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером, сразу в отделение реанимации. С пневмонией, с серьезными осложнениями, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. ПЦР-тест подтвердил коронавирус. Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось, в субботу, 17 октября, он умер», – рассказал Степанов.
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 19 октября (на 9:00) в Украине 303 638 подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 126 489 – пациентов выздоровели;
- 5 673 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 8 418 случаев;
- Волынская область – 10 986 случаев;
- Днепропетровская область – 11 108 случаев;
- Донецкая область – 7 133 случая (по данным ОГА – 7 134);
- Житомирская область – 10 095 случаев;
- Закарпатская область – 11 825 случаев;
- Запорожская область – 6 483 случая;
- Ивано-Франковская область – 16 766 случаев;
- Кировоградская область – 1 591 случай;
- Киев – 30 848 случаев;
- Киевская область – 12 924 случая;
- Львовская область – 25 103 случая;
- Луганская область – 2 467 случаев;
- Николаевская область – 5 865 случаев;
- Одесская область – 19 079 случаев;
- Полтавская область – 6 051 случай;
- Ровенская область – 16 034 случая;
- Сумская область – 9 104 случая;
- Тернопольская область – 17 503 случая;
- Харьковская область – 29 113 случаев;
- Херсонская область – 2 570 случаев;
- Хмельницкая область – 11 035 случаев;
- Черновицкая область – 17 866 случаев;
- Черкасская область – 6 892 случая;
- Черниговская область – 6 779 случаев.