Умер ребенок: В Украине за сутки выявили 4776 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявлены 4 776 заболевших COVID-19, из них 217 детей и 207 медработников. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

За прошлые сутки были госпитализированы 644 человека, выздоровели 1 112 пациентов.

«Было зафиксировано 66 летальных случаев за сутки. В том числе в Ивано-Франковской области зафиксирован летальный случай ребенка. Это мальчик 8 лет, поступил в крайне тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером, сразу в отделение реанимации. С пневмонией, с серьезными осложнениями, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. ПЦР-тест подтвердил коронавирус. Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось, в субботу, 17 октября, он умер», – рассказал Степанов.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 19 октября (на 9:00) в Украине 303 638 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

126 489 – пациентов выздоровели;

5 673 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: