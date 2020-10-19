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Умер ребенок: В Украине за сутки выявили 4776 случаев COVID-19

19.10.20 09:29
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за минувшие сутки выявлены 4 776 заболевших COVID-19, из них 217 детей и 207 медработников. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

За прошлые сутки были госпитализированы 644 человека, выздоровели 1 112 пациентов.

«Было зафиксировано 66 летальных случаев за сутки. В том числе в Ивано-Франковской области зафиксирован летальный случай ребенка. Это мальчик 8 лет, поступил в крайне тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером, сразу в отделение реанимации. С пневмонией, с серьезными осложнениями, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. ПЦР-тест подтвердил коронавирус. Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось, в субботу, 17 октября, он умер», – рассказал Степанов.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 19 октября (на 9:00) в Украине 303 638 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 126 489 – пациентов выздоровели;
  • 5 673 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 8 418 случаев;
  • Волынская область – 10 986 случаев;
  • Днепропетровская область – 11 108 случаев;
  • Донецкая область – 7 133 случая (по данным ОГА – 7 134);
  • Житомирская область – 10 095 случаев;
  • Закарпатская область – 11 825 случаев;
  • Запорожская область – 6 483 случая;
  • Ивано-Франковская область – 16 766 случаев;
  • Кировоградская область – 1 591 случай;
  • Киев – 30 848 случаев;
  • Киевская область – 12 924 случая;
  • Львовская область – 25 103 случая;
  • Луганская область – 2 467 случаев;
  • Николаевская область – 5 865 случаев;
  • Одесская область – 19 079 случаев;
  • Полтавская область – 6 051 случай;
  • Ровенская область – 16 034 случая;
  • Сумская область – 9 104 случая;
  • Тернопольская область – 17 503 случая;
  • Харьковская область – 29 113 случаев;
  • Херсонская область – 2 570 случаев;
  • Хмельницкая область – 11 035 случаев;
  • Черновицкая область – 17 866 случаев;
  • Черкасская область – 6 892 случая;
  • Черниговская область – 6 779 случаев.

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