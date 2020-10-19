Сводка из зоны ООС за 18 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Оба факта задокументированы на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применялось.

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 12 единиц. Украинские войска на донецком направлении вели огонь по районам сел Яковлевка и Спартак, поселков Каштановое и Минеральное; на мариупольском направлении под обстрелом оказались окрестности села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). Противник применял минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, отмечены нарушения дополнительных мер по контролю перемирия. В районе села Спартак к северу от Донецка был замечен беспилотный летательный аппарат».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.