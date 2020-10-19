В «ДНР» заключенные занимаются мошенничеством, маскируясь под перевозчиков, – соцсети

В «ДНР» из-за максимально усложненных правил пересечения линии разграничения в сети появилось множество мошенников, которые предлагают различные услуги за предоплату. В основном, это заключенные, отбывающие срок в местах лишения свободы, сообщает один из местных Telegram-каналов.

«Маскируясь под перевозчиков, а также предлагая услуги по получению адресной справки и других документов, просят предоплату на украинские карты с аккаунтов, зарегистрированных как на номера Феникс, так и на украинский Водафон», – пишет паблик.

По информации источников, весь процесс курируется руководством мест заключения.

«Организованы специальные "фермы" по обману жителей ДНР. Поставка SIM-карт, пополнение номеров, доступ к смартфонам – все идет через руководство зон. Угрожают в случае их разоблачения», – рассказывают дончане.

Жителей предупреждают о том, чтобы не попадались в ловушку мошенников и не переводили предоплату.