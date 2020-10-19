До 15 тысяч человек в сутки: В штабе ООС показали ход обустройства КПВВ «Счастье» (Фото)

На Луганщине продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье. Его ожидаемая пропускная способность на въезд и выезд составит 10-15 тысяч человек в сутки, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля 2020 года во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

К строительству пешеходного пункта пропуска привлечены военно-гражданские администрации Луганской области. Работы выполняют сотрудники Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

«При поддержке международных гуманитарных организаций на новом пункте будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ», – говорится в сообщении.

Открытие КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020 года.