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В «ДНР» за сутки на кислородную поддержку отправили 52 пациента с пневмонией

19.10.20 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом, так как не проводили исследования. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«18 октября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке… За сутки выявлены 160 случаев пневмоний, из них 70 [человек] госпитализированы. Всего на лечении – 1 983 пациента с пневмониями, из них 371 на кислородной поддержке (+52 за сутки)», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 19 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 278:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 560 пациентов;
  • выписаны – 2 369 человек;
  • летальных случаев – 349.

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