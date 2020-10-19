На 50 гривен в день: В Мариуполе пациентов ковид-отделений обеспечат горячим питанием и питьевой водой

В Мариуполе городская власть приняла решение обеспечить все больницы города, где лечатся больные коронавирусом, горячим питанием и питьевой водой. Теперь больных будут кормить на 50 грн в сутки, а социальная вода будет доступна каждому пациенту, передает «Сайт города Мариуполя».

Такое решение было принято в связи с тем, что родственники не могут ежедневно передавать еду в отделения, где лечат больных коронавирусом или с подозрением на данную инфекцию.

По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, сегодня в Мариуполе развернуто 410 коек под коронавирус, только 170 из них заняты больными с подтвержденным диагнозом. Ежедневно в больницу города поступают около 40 человек: из них 40% оказываются больными пневмонией без коронавируса, 40% – больные коронавирусом и 20% – это люди, у которых ночью поднялась температура и началась паника.

«Они сутки находятся в больнице, а затем их отправляют на амбулаторное лечение», – пояснила Сухова.

Заместитель городского головы добавила, что сейчас в Мариуполе 2 169 больных коронавирусом, и основная часть пациентов заболела за последние 2 недели, во время второй волны эпидемии.

По ее словам, в ноябре число больных может достичь 6 700 человек.

Ранее сообщалось, что в горбольнице №4 Мариуполя в провизорном отделении кормят 2 раза в день – завтрак и обед, на это выделается всего 17 грн в сутки на пациента, что вызвало жалобы людей.