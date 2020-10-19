Не было термометров и антибиотиков: В Донецке показали очередь в аптеку (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке собираются огромные очереди в те аптеки, где есть лекарства.

Как сообщают в соцсетях, во многих аптеках отсутствуют противовирусные, жаропонижающие препараты и антибиотики, соответственно – нет и очередей. Врачи в больницах выписывают людям лекарства, но из-за того, что их невозможно купить, пациенты с пневмониями не получают помощи.

Также дончане показали очередь в аптеку «Ольвия». По словам автора фото, в «Ольвии» не было ни термометров, ни антибиотиков:

В соцсетях пишут и о том, что под прием пациентов с коронавирусом отдали почти все роддома. Рожениц принимают только больницы Вишневского, Калинина и 14-й роддом.