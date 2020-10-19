Конец эпохи Захарченко: В Донецке закрываются «Первые республиканские супермаркеты» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке одновременно закрываются 2 магазина сети «Первый республиканский супермаркет», еще 2 уже закрыты. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, объявление о закрытии появилось в магазине на пр. Ильича, также закрывается «ПРС» в районе Крытого рынка.

И уже закрыт магазин в районе ж/д вокзала и в микрорайоне Трудовские.

Многие дончане уверены, что теперь там будет супермаркет «Молоко»: «Все будет "Молоко"?... Все будет МО – ЛО – КО… Да будет же "Молоко"».

Отметим, что сеть «Первый республиканский супермаркет» появилась в «ДНР» в 2015 году. Магазины открывали преимущественно на захваченных мощностях сетей «АТБ» и «Брусничка». В «ДНР» неоднократно писали, что новая сеть контролировалась исключительно тогдашним «главой ДНР» Александром Захарчеко и его правой рукой «министром доходов и сборов» Александром Тимофеевым («Ташкент»). Официально сеть «Первый республиканский…» была записана на супругу «главы ДНР» Наталью Захарчеко. После ликвидации ее мужа в августе 2018 года, Наталья продолжала получать дивиденды с сети.

Магазины сети «Молоко» начали открываться в «ДНР» в 2019 году, то есть после ликвидации Захарченко.