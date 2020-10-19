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Пострадавших нет: В Бахмутском районе горит мусорный полигон

19.10.20 11:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 19 октября, в Бахмутском районе Донецкой области начался пожар на мусорном полигоне. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 8:20 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на санкционированной свалке в селе Семигорье.

«Спасатели выяснили, что происходит горение мусора на площади примерно 200 кв. м. Пожарные приступили к тушению пожара. Свалка действующая, общая площадь составляет 4 га», – говорится в сообщении.

В 9:26 пожар был локализован, сейчас спасатели продолжают его тушить.

«Информация о погибших и пострадавших не поступала», – уточнили в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

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