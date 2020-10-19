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Любовный треугольник: На Донетчине стрелялись из-за женщины

19.10.20 12:14
Фото: пресс-служба патрульной полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба патрульной полиции Донецкой области

В Мариуполе сегодня ночью произошла ссора, которая закончилась стрельбой и ранениями. Двое мужчин устроили «разборки» из-за женщины. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, во время ночного патрулирования проспекта Победы в Левобережном районе города экипаж патрульных остановили люди, которые сообщили, что в их автомобиле находится человек с огнестрельным ранением. По словам заявителей, нападавший сидел неподалеку.

«Вызвав скорую, полицейские подошли к возможному нападавшему. Им оказался 26-летний гражданин, рядом с которым лежали предметы, похожие на нож и пистолет. Рядом стояла женщина, которая рассказала, что на месте произошла ссора между ней, ее бывшим мужем и нынешним парнем, который в ходе драки выстрелил четыре раза в сторону пострадавшего», – сообщили в полиции.

Поскольку оба мужчины получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу. Ведется расследование обстоятельств дела.

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