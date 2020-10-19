В Мариуполь доставили оборудование для новой ПЦР-лаборатории

В Мариуполь прибыло оборудование новой ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирус. Об этом сегодня, 19 октября, в ходе сессии горсовета сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова, передает «Сайт города Мариуполя».

По ее словам, сейчас идет ее наладка и уже в четверг, 22 октября, лаборатория начнет работать.

Сухова рассказала, что горсовет еще дополнительно закупает центрифуги для лаборатории и другие комплектующие, для того чтобы иметь возможность делать до 600 проб в сутки.

«Все, чего не хватает, закупят на днях, самое главное – сформировать 2 бригады лаборантов. Пока сформирована одна – из сотрудников первого звена медицины. До 1 ноября сформируют вторую, и смогут делать 600 проб в сутки. Дело в том, что большое время занимает не сам анализ, а именно подготовка к анализу. Сейчас она длится 4-5 часов», – пояснила заместитель городского головы.

По словам Ксении Суховой, новая укомплектованная лаборатория позволит получать результаты анализов уже через 1,5-2 часа.

Областная ПЦР-лаборатория, которая была открыта в Мариуполе в июне этого года, перестала справляться с наплывом проб, поступающих со всей Донецкой области. Мариупольским пациентам приходилось ждать результатов анализов до 2 недель. В результате город вынужден был обращаться к услугам частным лабораторий.

Напомним, на неподконтрольной части Донетчины лаборатории справляются с тестами на 40% от потребности. В «ДНР» действуют всего 2 «республиканские» лаборатории, в которых анализируют ПЦР-тесты на коронавирус, однако они суммарно могут выполнять всего 310-320 тестов в сутки.