Вперед на 2 месяца: В Луганске рассказали об отсутствии пленок для рентгена и очередях на КТ

В неподконтрольном украинской власти Луганске, где стремительно растет заболеваемость пневмонией и COVID-19, очереди на компьютерную томографию расписаны на 2 месяца вперед, и есть перебои с поставками пленки для рентгена. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на свои источники.

«В Луганске уже несколько дней нет пленки для рентгена. Источники сообщают, что проблема в задержке груза с пленкой и лекарствами на границе. "Спасибо" можно сказать таможне ЛНР. Полный досмотр такого груза может длиться более недели. Руководство республики на разных уровнях игнорирует проблему, продолжая находиться в стране единорогов», – пишет паблик.

С компьютерной томографией, по словам местных жителей, тоже проблемы.

«Запись на платную томографию в частной клинике "Сигма" расписана на 2 месяца вперед. Стоимость исследования – 2000 рублей, но люди готовы платить, ведь это уже, без преувеличения, вопрос жизни и смерти. Люди занимают очереди с 4 утра, добираясь к центру города пешком, ведь общественный транспорт в это время еще не на маршрутах. Пациенты с температурой, потенциально зараженные коронавирусом, ждут КТ в живой очереди. Атмосфера накаляется до того, что в толпе под кабинетом томографии часто происходят словесные перепалки и даже потасовки», – сообщает Telegram-канал.

Из своего опыта луганчане делятся «лайфхаком», как быстро пройти КТ – пользуясь «блатом».

«Отец через довоенные связи договорился о компьютерной томографии для жены. Попасть на процедуру из-за наплыва людей удалось только на вторые сутки. Томография показала 20 % поражения легких. Женщину госпитализировали», – рассказывает житель Луганска.