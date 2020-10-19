Били резиновой палкой и молотком: Участнику НВФ из Горловки заочно сообщили о подозрении в пытках

Участнику незаконных вооруженных формирований из Горловки (временно неподконтрольная украинской власти часть Донецкой обл.) заочно сообщили о подозрении в ряде нескольких преступлений. Об этом сегодня, 19 октября, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, житель Горловки вступил в ряды НВФ, в составе которого участвовал в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных сил Украины и незаконном задержании проукраински настроенных граждан.

«Установлено, что в январе 2015 года участник НВФ РФ вместе с другими боевиками, вооруженными автоматическим огнестрельным оружием, вывез одного из бывших сотрудников МВД Украины в багажном отделении автомобиля в местный мотель. С целью получения данных о сотрудничестве пострадавшего с ВСУ подозреваемые связали его и избили резиновой палкой и молотком, нанеся тяжкие телесные повреждения», – сообщили в генпрокуратуре.

Жителю Горловки заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, участие в террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.