Учатся всего месяц: В «ДНР» пояснили, как заставляют гинекологов лечить больных с COVID-19

В «ДНР» с 2014 года сохраняется острая нехватка медицинских кадров, т.к. многие специалисты с началом войны выехали, а молодежь не желает работать на копеечную зарплату при высокой ответственности. Ситуация обострилась при эпидемии коронавируса. Сейчас в «республике» к лечению больных с COVID-19 вынуждены привлекать хирургов, акушеров-гинекологов, педиатров и пр.

Как сообщил «и.о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко, для полноценной переподготовки врачей нет времени. При необходимых 10-ти месяцах, медикам дается лишь месяц на изучение протоколов лечения COVID-19, разработанных в России. «Но врач все рано имеет какую-то подготовку, протоколы для лечения есть… Подготовлены они или нет – любой врач заканчивает медуниверситет. И у нас там работают хирурги, педиатры, терапевты, акушеры-гинекологи и пр.», – сказал он.

«Ситуация с кадрами для лечения коронавирусных больных – напряженная. И вообще вся ситуация с кадрами. У нас 6500 вакантных ставок врачей. Донецкий медицинский университет до последнего времени выпускал примерно от 120 до 250 выпускников в год за бюджетный счет. Это те, которых мы можем распределить на нужные нам специальности. Контрактников – на 30% меньше, но они за себя платят и считают, что могут работать где хотят, их не заставишь работать на государство. Поэтому с кадрами ситуация напряженная. Есть проблемы со средним персоналом, с врачебным персоналом», – рассказал глава «минздрава».

С сентября при резкой вспышке коронавируса в «ДНР» под «ковид» перепрофилируются многие больницы, в том числе роддомы. Оприщенко пояснил, что в первую очередь задействуются учреждения, в которых есть кислородные точки. Т.к. при всплеске коронавирусной пневмонии «в этом мы нуждаемся больше всего». «Мест для пациентов с пневмониями, которые не "тяжелые" и не нуждаются в кислородной поддержке, у нас достаточно в профильных учреждениях. Но в профильных учреждениях недостаточно кислородных точек и концентратов к ним», – отметил он.

«Министр» признал, что многие медики из таких больниц отказываются выходить на лечение коронавирусных пациентов. Он прокомментировал ситуацию в роддоме № 3 Донецка, в котором медперсонал открыто бунтовал, так как им не выделили средства защиты, не было медикаментов, врачей не переподготовили, гинекологов заставляли работать в «красной зоне».

«Да, уволилось достаточно большое количество персонала – 4 врача, 13 акушеров, медсестры и санитарки. Туда уже направлено 15 медсестер и будут направлены 4 врача, которые прошли месячную подготовку как инфекционисты, хотя они инфекционистами не являются», – признал «министр».

Он заверил, что после скандала сейчас гинекологов роддоме № 3 не направляют в «красную зону» на непосредственный контакт с инфицированными COVID-19: «Там есть реанимация, и там есть реаниматологи, которые работают по своему профилю. Например, в "красно зоне" этой больницы работают 3 реаниматолога, а гинекологи туда не ходят, хотя они остались на работе. Гинекологи выходят на дежурство, но не заходят за периметр».

Оприщенко не понимает, почему возмущаются и бунтуют медики. Считает, что раз в других больницах те же гинекологи, хирурги соглашаются работать в таких условиях, то и все должны так поступать. «Горбольница № 3 в Донецке – это же не первое акушерско-гинекологическое отделение, которое перепрофилировалось. Тоже самое было в донецкой горбольнице № 6, также в Тельманово, и работают же люди. А в горбольнице № 16 к этому привлечены хирурги, и работают. Хотя скажу, что там хирурги уже сами переболели коронавирусом», – сообщил он.

«Министр» напомнил, что сейчас в «ДНР» работают 34 коронавирусные базы, на которых задействовано 2 926 сотрудников. Из них 2709 медиков работают в «красных зонах». «Расширение баз сейчас не предполагается. Мы лишь планируем закупить дополнительно кислородное оборудование и будем размещать койко-места в уже действующих инфекционных отделениях», – заключил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube