В «ДНР» в авариях на выходных травмы получили 17 человек (Фото)

В «ДНР» в период с 17 по 18 октября произошло 12 ДТП, в которых 17 человек получили травмы, и зарегистрированы 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

18 октября в Буденновском районе Донецка 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21072», выезжая с прилегающей территории в районе жилого дома, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114», который двигался по главной дороге. В результате ДТП 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и два пассажира автомобиля «ВАЗ-21072» получили телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 353 нарушения ПДД, среди которых 27 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.