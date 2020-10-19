В Украине уменьшилось количество переселенцев из Донбасса

В Украине по состоянию на сегодня, 19 октября, учтены 1 млн 458 тыс. 722 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 12 октября, на учете состояли 1 млн 458 тыс. 977 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю уменьшилось на 255 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: