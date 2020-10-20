Здание восстанавливать не планируют: Житель Донецка опубликовал кадры из Ясиноватой (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) разрушается здание, где ранее было расположено управление машиностроительного завода, и восстанавливать его не планируют. В упадок приходят и иные объекты: в частности, заброшены здания, где раньше были магазины, филиал банка. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Сергей Голоха.

Житель Донецка посетил Ясиноватую, и показал, как город выглядит осенью. В кадр, помимо осенних улиц с узнаваемыми фонарями, попали храм апостолов Петра и Павла, расположенный в центре Ясиноватой, здание, которое ранее занимал банк «Аваль», ясиноватский лес.

Также дончанин показал здание заводоуправления. По его словам, сам машзавод работает, а «контору перенесли в другое здание». «Это и не планируют ремонтировать, как говорил директор, слишком много средств для этого надо, оно внутри полностью уничтожено», – сообщил Сергей Голоха.