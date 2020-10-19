На совещании у Зеленского говорили о развертывании дополнительных коек на Донетчине

571 млн грн субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом доложили представители правительства на селекторном совещании по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского сегодня, 19 октября. Подробности встречи рассказали в пресс-службе главы государства.

Правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци». Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в ургентных ситуациях.

«Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что имеется достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах», – сказал глава государства.

Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. из них – свободны.