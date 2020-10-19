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Есть умершие: Глава «минздрава ДНР» рассказал о медиках, заболевших COVID-19

19.10.20 17:33
Александр Оприщенко
Александр Оприщенко / Фото: youtube.com

В «ДНР» много медиков переболели или сейчас болеют коронавирусом, есть и летальные случаи. Об этом сообщил «и.о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.

При этом статистику он отказался назвать, сославшись на то, что данные уточняются.

«Но есть достаточно большое количество заболевших. Это как в коронавирусных базах, которые оказывают помощь непосредственно пациентам, зараженным коронавирусом. Есть медработники, которые заражались не на работе. Есть медработники, которые заражались на работе, но не в ковидных отделениях – то есть человек приходит на госпитализацию, его оперируют, а потом узнают, что он болен коронавирусом. Соответственно заболевают и медики», – рассказал Оприщенко.

«Есть и умершие», – признал он.

Ранее он сообщил, что коронавирусом переболели хирурги горбольницы № 16, которая была перепрофилирована под «ковид» и данные врачи лечили инфицированных пациентов. Всего сейчас в «ДНР» работают 34 коронавирусные базы, на которых задействовано 2 926 сотрудников. Из них 2709 медиков работают в «красных зонах».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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