Вместо «жуткой бумажечки» и бумажной справки ВПЛ: Какие документы доступны в приложении «Дія»

В приложении «Дія» стали доступны новые цифровые документы. Подробности рассказал директор Директората электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

По его словам, в приложении доступны водительское удостоверение, техпаспорт на авто, страховка на авто, студенческий, ID-паспорт и загранпаспорт. Загранпаспорт дает возможность получать услуги и сервисы на территории Украины – так как он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант. «Теперь у нас добавились справка внутренне перемещенного лица и цифровой налоговый номер – идентификационный код, к которому мы все привыкли, вот эта жуткая бумажечка. Теперь это тоже доступно в мобильном приложении. Любой человек, обратившись в банк или госучреждение, сможет не пользоваться другими своими документами, а просто предоставлять мобильное приложение», – сказал Баник.

«Справку переселенца мы добавили, потому что тоже целое приключение ее продлить, получить – особенно в карантин. Чтобы все это работало, мы создали систему, которая называется "Цифровой шеринг документов". То есть, на обороте карточки-паспорта, справки переселенца или ИНН есть код QR и циферный, который позволяет отправить копию по запросу. Сейчас мы занимаемся тем, что подключаем банки и госучреждения к этой системе, чтобы человек мог прийти со смартфоном и сказать: "У меня цифровые документы". У него считают код, и система сама отправит в систему банка или госучреждения эти документы», – пояснил он.

Кроме того, по словам представителя министерства, добавлено свидетельство о рождении ребенка. Теперь его могут добавить оба родителя. «По документам – на этом все», – резюмировал Баник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»