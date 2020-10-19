На Донетчине больничный по причине заболевания коронавирусом оформили почти 1 400 человек

В Донецкой области листы временной нетрудоспособности по причине коронавируса оформили около 1 400 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 октября, рассказала начальник управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Донецкой области Людмила Давиденко на брифинге в Краматорске.

Она уточнила, что в данное время в управлении на учете состоят всего 430 тысяч застрахованных лиц и около 44 тысяч пострадавших на производстве, которые получают страховые выплаты. В том числе на учете – 15 тысяч внутренне перемещенных лиц.

«По состоянию на 16 октября, по оперативным данным от работодателей, зафиксировано 1 398 случаев временной нетрудоспособности лиц по причине заболевания коронавирусом, 31 лист нетрудоспособности контактных лиц с больными инфекционным заболеванием, 3 листа нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и 1 541 лист нетрудоспособности с причиной изоляции от COVID-19», – перечислила Людмила Давыденко.

По ее словам, согласно законодательству, размер помощи по временной потере трудоспособности зависит от страхового стажа и составляет от 50 до 100% от средней зарплаты.

«В условиях пандемии коронавируса Верховная Рада приняла изменения в законодательство. Так, лицам, которые находятся в учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под медицинским наблюдением, размер помощи составляет 50% от средней заработной платы независимо от страхового стажа. За исключением медработников, которым помощь по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% от средней заработной платы», – подчеркнула начальник областного управления исполнительной дирекции Фонда.