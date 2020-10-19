Новшества и старые проблемы: Как и сколько людей смогли пересечь КПВВ в сентябре

В сентябре на Донбассе из 5-ти контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) как и ранее работали только два – КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине и «Станица Луганская» на Луганщине. Пассажиропоток через них был примерно таким же, как и в августе. При этом 97% всех пересекающих пришлись на КПВВ в Луганской области. Также на 15% больше людей направлялись в «Л-ДНР», чем на свободную территорию. Об этом свидетельствуют данные отчета БФ «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

Так, в сентябре линию разграничения в обе стороны пересекли около 86 тыс. человек. Это всего на 6% больше, чем в августе (около 81 тыс. чел.), при этом в 14 раз меньше, чем за сентябрь 2019 года.

Больше всего пересечений было через КПВВ «Станица Луганская»: в оба направления – 83 тыс. чел. (97 % от всех пересекших линию разграничения на Донбассе). Люди в большинстве своем направлялись в «ЛНР» (на 13% больше):

из «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию проследовало 39 тыс. чел.;

в «ЛНР» – 44 тыс. чел.

Через КПВВ «Новотроицкое» в сентябре проследовало всего 2 434 человека, при это в «ДНР» направлялось в 2,6 больше людей, чем на свободную территорию:

из «ДНР» – 675 чел.;

в «ДНР» – 1759 чел.

В сентябре-2020 появились новшества:

в конце месяца «ЛНР» установили ограничения – теперь пересекать линию соприкосновения в оба направления каждому человеку можно только один раз в месяц;

в «ДНР» на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» теперь можно за 1750 руб. (715 грн) сдать тест на COVID-19, а затем перейти к режиму самоизоляции вместо обязательной обсервации в «республиканской» больнице;

из-за похолодания с 18 сентября люди больше не ночуют в палатках ГСЧС на КПВВ «Новотроицкое», им предлагают отправляться на ночлег в социально-психологический реабилитационный центр в Дружковке.

«Кроме того, люди, которые пересекают линию разграничения со стороны ПУТ в НПУТ должны

В течение месяца в нейтральной зоне на КПВВ «Станица Луганская» ежедневно оставались на ночлег до 10 человек – люди, которым представители «ЛНР» не разрешали вернуться домой в «республику», т.к. у них не было местной прописки. «Позже некоторым из них удалось предоставить платежные квитанции из ЖЭКа, подтверждающие их место проживания на неподконтрольной Украине территории», – говорится в отчете.

Когда люди направлялись на подконтрольную территорию из «Л-ДНР», на украинских КПВВ у них продолжались проблемы с приложением «Дій вдома». «Иногда приложение было перегружено, и пользователям предлагается активировать его позже. Кроме того, после ввода номера мобильного телефона иногда появляется окно ошибки. Смартфоны с операционной системой ранней чем Android 4.4, не поддерживали это приложение», – отметили мониторы БФ «Право на защиту».

В Луганской области также была проблема отсутствия мест для обсервации лицам, которые не смогли установить «Дій вдома». Поэтому в таких случаях человеку приходилось возвращаться в «ЛНР». А вот на Донетчине в обсервацию отправляли в село Острое.

Мониторы отмечают, что в Остром значительно улучшились условия проживания в обсервации: