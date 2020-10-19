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«Гуманитарная помощь»: В «ЛНР» уверяют, что не будут вводить платные тесты на коронавирус

19.10.20 15:16
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В «ЛНР» не будут вводить платные тесты с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19. Об этом заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Делать ПЦР-тесты платными мы не будем и не можем, потому что мы получаем эти тесты от Роспотребнадзора (РФ – ред.) в качестве гуманитарной помощи», – сказала Пащенко.

Она добавила, что медучреждения «ЛНР» получат 25 тыс. тест-систем для проведения ИФА-тестов (методом иммуноферментного анализа) на коронавирус.

«Мы получим порядка 25 тысяч тестов ИФА, которые поступят в лечебные учреждения. Эти тесты могут быть использованы как скрининговые для определения иммунитета, то есть иммуноглобулина класса М и класса G, они будут бесплатные, потому что такой платной услуги, как проведение таких тестов в медицинских учреждениях, не существует», – уверяет «министр».

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