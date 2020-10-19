Я полгода не знал, что есть открытое исполнительное производство: Какие услуги доступны в «Дії»

В приложении «Дія» стали доступны новые услуги. Об этом рассказал директор Директората электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

«Мы добавили две первые новые услуги – это уведомление и оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения и уведомление и оплата исполнительных производств: когда по решению суда есть какие-то взыскания», – сообщил Баник.

«Я сам столкнулся, полгода не знал, что у меня есть открытое исполнительное производство. Система уведомлений все еще работает в виде письма на почтовый ящик. А теперь человек, установив приложение и авторизовавшись, сможет получить уведомление и в самом приложении оплатить», – добавил он.

По словам представителя Минцифры, в год открывается огромное количество исполнительных производств, и люди часто не знают об открытии. Эту проблему решают именно таким образом – с помощью приложения.

Напомним, в приложении «Дія» стали доступны новые цифровые документы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»