На Донетчине по больничным в связи с самоизоляцией выплачено почти 2 миллиона

В Донецкой области принят на оплату 1 521 больничный лист, выданный в связи с изоляцией по COVID-19, на общую сумму 1 млн 773 тыс. грн. Об этом сегодня, 19 октября, рассказала начальник управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Донецкой области Людмила Давиденко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что пройти оплачиваемую самоизоляцию работающие украинцы могут в случае непосредственного контакта с больными коронавирусом. При этом Фонд соцстраха осуществляет финансирование, начиная с 6-го дня, первые 5 дней оплачиваются работодателем.

Помощь по временной потере трудоспособности по COVID-19 финансируется на основании больничного листа. В период карантина его открыть можно и дистанционно.

«В период карантина финансирование больничных осуществляется в оперативном режиме в течение 1 рабочего дня с момента принятия заявления-расчета. Чтобы ускорить процесс, заявления-расчеты принимаются онлайн и бесконтактно», – подчеркнула Людмила Давыденко.

По ее словам, в целом из фонда COVID-19 в соответствии с решением Кабинета министров Украины Донецкая область получила 74,3 млн грн на возвратной основе для погашения задолженности по больничным, которая сложилась за длительный период. И 1,5 млн грн получили на безвозвратной основе на оплату больничных в случае самоизоляции.