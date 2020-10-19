Единоличное правление: Чем военно-гражданские администрации отличаются от областных советов

С 2015 года областные госадминистрации Донетчины и Луганщины функционируют как областные военно-гражданские администрации. Они были образована согласно принятого Верховной Радой Закона Украины «О военно-гражданские администрации», передает «АКМЦ».

Действие закона сначала продолжалась на период проведения Антитеррористической операции и на 6 месяцев после дня завершения, но не более чем на 3 года со дня вступления в силу. Однако впоследствии это ограничение убрали. Поэтому до настоящего времени Донецкой и Луганской областями руководят областные военно-гражданские администрации (первая находится в Краматорске, вторая – в Северодонецке).

До 2014 года областями руководили обгосадминистрации, а также областные советы. Именно облсоветы утверждали, в частности, распределение бюджетных средств, выделение земельных участков и пр. Облсовет – коллегиальный орган, в который на выборах избирались депутаты. Возглавлял его председатель облсовета, который выбирался из одного из депутатов. Председателя же облгосадминистрации назначал президент.

Так как ни Донецкий ни Луганский областные советы после 2014 года не могли собраться в необходимом для принятия решения составе, вместо них и были созданы ВГА. И теперь должности председателя ОГА и облсовета (ВГА) фактически объединены. И руководство областью осуществляется военно-гражданской администрацией, без учета решений коллегиального органа – областного совета.

В частности, Донецкая ВГА единолично распоряжается бюджетом в размере более чем 5 млрд грн в год, составляя его исключительно на основании запросов своих структурных подразделений.

Также ВГА устанавливает тарифы на коммунальные и транспортные услуги, решает земельные вопросы, управляет коммунальным имуществом и областными коммунальными заведениями образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Даже те проекты, что громады области подают на финансирование из Государственного фонда регионального развития, отбирает соответствующий департамент, а утверждает руководитель ВГА.

Примерно раз в месяц созывается коллегия Донецкой областной государственной администрации. Но ее заседания никоим образом не могут заменить заседание областного совета, где решения принимались коллегиально, с открытым обсуждением. Коллегия является консультативно-совещательным органом. То есть просто местом для согласованного решения вопросов. Тем не менее, на коллегии областной ВГА можно обсудить вопросы, по которым нет понимания относительно однозначного решения.

Военно-гражданскую администрацию области возглавляет руководитель, назначенный на эту должность президентом Украины. Должности государственных служащих в таких администрациях могут замещаться военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов по представлению командующего Объединенных сил (ранее – Антитеррористической операции).

Назначение заместителей руководителей ВГА и руководителей подразделений таких администраций осуществляются без конкурсного отбора. С 2016 года действует норма, что руководитель ВГА принимает решение о временном увеличении вдвое должностных окладов работникам администрации.

Полномочия ВГА области начинаются в день вступления в силу указа президента Украины об их образовании и прекращаются в день открытия первой сессии соответствующего областного совета.

Напомним, что в Донецкой области на данный момент было 4 председателя областной ВГА. Первым стал генерал внутренних войск Александр Кихтенко, который был освобожден от должности в июне 2015 года. Более трех лет руководил областью Павел Жебривский, который имел довольно отдаленное отношение к военной службе. Почти на год его сменил генерал СБУ Александр Куц. С июля 2019 года Донецкую областную ВГА возглавляет военный прокурор Павел Кириленко.

У Луганской областной ВГА уже 7-й руководитель:

Геннадий Москаль (с 18 сентября 2014 – глава ЛугОГА, 5 марта 2015 — как глава военно-гражданской администрации);

Юрий Клименко (и. о., 15 июля 2015 – 22 июля 2015);

Георгий Тука (22 июля 2015 – 29 апреля 2016);

Юрий Гарбуз (29 апреля 2016 – 22 ноября 2018);

Сергей Филь (и. о., 22 ноября 2018 – 5 июля 2019);

Виталий Комарницкий (5 июля 2019 — 25 октября 2019);

Сергей Гайдай (с 25 октября 2019)

Также отметим, что на Донбассе кроме областных действуют 15 военно-гражданских администраций городского и районного значения (10 – на Донетчине, 5 – на Луганщине), а также 10 ВГА уровня населенных пунктов, в которые входят по несколько сел и поселков прифронтовой зоны (4 – на Донетчине, 6 – на Луганщине).