На Луганщине фиксируют десятки новых случаев COVID-19 за сутки

В Луганской области зафиксированы 45 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 60-летний житель Марковского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 4 человека,

Рубежное – 4,

Беловодский район – 7,

Кременской – 1,

Меловской – 5,

Сватовский – 6,

Станично-Луганский – 1,

Троицкий – 17.

За все время исследований на Луганщине диагноз лабораторно подтвержден у 2 467 человек, из них:

выздоровели – 780 человек;

лечатся – 1 644 пациента (249 – стационарно, 1 395 – амбулаторно);

умерли – 43 человека.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 74%», – отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 19 октября в Украине COVID-19 заболели 303 638 человек (126 489 пациентов выздоровели, 5 673 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 134 случая (выздоровел 2 281 пациент, летальных случаев – 82).

В «ДНР» – 5 177 случаев коронавируса (выздоровели – 2 369 человек, летальных случаев – 349). В «ЛНР» – 1 352 случая коронавируса (выздоровели – 1 003 человека, летальных случаев – 64).