На Луганщине фиксируют десятки новых случаев COVID-19 за сутки

В Луганской области зафиксированы 45 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 60-летний житель Марковского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 4 человека,
- Рубежное – 4,
- Беловодский район – 7,
- Кременской – 1,
- Меловской – 5,
- Сватовский – 6,
- Станично-Луганский – 1,
- Троицкий – 17.
За все время исследований на Луганщине диагноз лабораторно подтвержден у 2 467 человек, из них:
- выздоровели – 780 человек;
- лечатся – 1 644 пациента (249 – стационарно, 1 395 – амбулаторно);
- умерли – 43 человека.
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 74%», – отмечают в пресс-службе.
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 19 октября в Украине COVID-19 заболели 303 638 человек (126 489 пациентов выздоровели, 5 673 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 134 случая (выздоровел 2 281 пациент, летальных случаев – 82).
В «ДНР» – 5 177 случаев коронавируса (выздоровели – 2 369 человек, летальных случаев – 349). В «ЛНР» – 1 352 случая коронавируса (выздоровели – 1 003 человека, летальных случаев – 64).