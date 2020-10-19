Заболели 378 медиков: На Донетчине рассказали о выплатах медработникам, инфицированным COVID-19

В Донецкой области зафиксировано 378 случаев заболеваний медработников COVID-19, из них 27% уже расследованы. Об этом сегодня, 19 октября, рассказала начальник управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Донецкой области Людмила Давиденко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что заболевание медиков коронавирусом вследствие исполнения своих служебных обязанностей, согласно решению правительства, отнесено к несчастным случаям на производстве.

Расследование проводится специально созданной комиссией на основании сообщения от медицинского учреждения. В случае смерти медработника также создается отдельная комиссия.

«По состоянию на 16 октября 2020 года управление Фонда в Донецкой области получило уже 378 сообщений относительно клинически подтвержденных случаев острого профессионального заболевания медицинских работников, потерпевших вследствие заражения коронавирусной инфекцией. Из них 368 легкой степени, 10 – тяжелой, в том числе – 3, к сожалению, смертельных случая», – рассказала Людмила Давыденко.

По ее словам, в случае смерти медицинского работника в связи с инфицированием коронавирусом выплачивается одноразовая помощь его семье, что приравнено к 100 размерам прожиточного минимума. На сегодня это 219,7 тыс. грн. И выплачивается одноразовая помощь каждому лицу, которое находилось на содержании, в сумме 43 тыс. 940 грн.

В случае установления медработнику в течение одного календарного года после заболевания коронавирусом 1-й группы инвалидности выплачивается 840,8 тыс. грн, 2-й группы инвалидности – 735,7 тыс. грн, 3-й группы инвалидности – 630,6 тыс. грн.

«А в случае смерти медработника (в течение года – ред.) выплата осуществляется членам семьи в 750-кратном размере прожиточного минимума и на сегодняшний день составляет 1 млн 576 тыс. грн», – добавила Людмила Давыденко.

Она уточнила, что на сегодня расследования завершены по 101 случаю заболевания медработников, это примерно 27%. Из них только 9 признаны связанными с производством, и 92 – не связаны с производством. По 277 случаям расследование еще продолжается. По ее словам, задержки с расследованием случаев инфицирования медработников связаны с необходимостью проведения повторных ПЦР-тестов через определенное время.

Начальник областного управления Фонда соцстраха уточнила, что выплаты по всем случаям, по которым расследования завершены, уже профинансированы.