На показе в Коломые люди плакали: В Покровске 23 года работает театр мод (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) уже 23 года работает театр мод «Дукач». В кружке учат придумать и создать наряды, а также представлять свой образ со сцены.

Есть коллекция в украинском национальном стиле «Солнечная красавица». Венки для этих нарядов создавали сами школьницы-участницы кружка, а платья шили специалисты, т.к. собственного оборудования у театра мод нет. «У девочек в этой коллекции венки поменьше, у более старших участниц – побольше. Мы когда представляли эту коллекцию в Коломые [Ивано-Франковской области], то зрители даже плакали – настолько девушки передавали этот дух», – говорит преподаватель ТМ «Дукач» Виктория Дворянчикова.

Участницы со своим руководителем продумывают наряды от одежды до аксессуаров.

Виктория Дворянчикова учит девочек представлять коллекции: «Когда речь идет о национальном костюме, то я им говорю: представьте, что когда вы на сцене, за вами стоит мама и бабушка, за бабушкой – прабабушка, и когда вы идете, то таким образом выносите на сцену всю женскую линию своего рода. И тем самым показываете, насколько у вас глубокие корни».

Первый показ «Дукача» состоялся 23 года назад, в дебютной коллекции были шляпы из волос. За все время своей работы создали уже около 20 коллекций.

Несколько лет назад от «молчаливых» показов перешли к спектаклям. Первым из них был вертеп, затем спектакль «Легенды ледяного созвездия» – это история шести разных по характерам девушек.

«Больше всего мне нравится то, что мы занимаемся не только безмолвными проходами, а организовали свою сказку, где мы учились разговаривать. Ведь говорить нужно очень четко, т.к., например, в больших залах не всегда есть микрофоны», – говорит участница театра Светлана Гладун.

«У меня была роль геймерши. По сюжету, я постоянно сидела в телефоне, и ни с кем не общалась. А потом у нас получилось так, что мы все подружились. Костюмы мы создавали сами из своих вещей. Приносили из дома и показывали, что у кого есть. Потом распределяли одежду среди участниц», – добавляет Влада Якушина.

Идей для новых коллекций много, но создавать их нет возможностей. Проблема не только в отсутствии оборудования, но и в помещении. Сейчас театр мод делит комнату с юными художниками в Центре творчества и досуга города Покровска.

Новых коллекций в театре мод не создавали уже около 5-ти лет. «Когда что-то делаешь, это нужно где-то хранить. Например, недоделанное платье – его повесил, а вокруг разложил необходимые ткани для доработки. Сейчас у нас нет такой возможности – нет помещения, чтобы мы хотя бы это все разложили. Наши вещи хранятся в нескольких местах. Раньше все это было в Центре творчества, у нас было свое помещение, но в Центре сейчас изменилось назначение помещений», – сетует Виктория Дворянчикова.

Сейчас в театре мод «Дукач» занимаются около 40 девушек, 5-рым из них– до 17 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»