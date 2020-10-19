Главный страх детей Донбасса – война может вернуться: Рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

Пятый год подряд для детей Донбасса, получивших ранения во время боевых действий, Фонд Рината Ахметова проводит проект «Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей». Этой осенью из-за пандемии коронавируса проект проходил онлайн. Зато в таком формате к нему смогли присоединиться взрослые члены семей детей –участников проекта. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

В этом году проект длился 5 недель. За это время психологи Фонда Рината Ахметова провели по 10 сеансов для каждой семьи, участвовавшей в проекте. Они помогали детям и взрослым преодолеть психологические последствия травм, полученных вследствие боевых действий на Донбассе.

«Несмотря на карантинные ограничения, Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям Донбасса, пострадавшим вследствие боевых действий. Уже проведен в дистанционном режиме проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" и вот сейчас успешно завершился пятый сезон проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей". Каждая семья-участница получила по 10 консультаций профессиональных психологов. На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе», – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

«Этот проект помогает детям и взрослым справиться с психологическими сложностями, которые возникли вследствие ранения или тяжелой психологической травмы войны. Это очень важный проект, потому что есть некоторые особенности психологической травмы. Она имеет некоторый отсроченный эффект. Драматическое событие могло произойти три-пять лет назад – и тогда человек временно мобилизовался, входил в состояние тонуса, справлялся с трудностями, которые возникли. А психологический аспект выносили как бы за скобки. И какое-то время травма не давала о себе знать. Сложность заключается в том, что последствия обязательно наступают. И отложенные последствия, как правило, сложнее, чем та травма, которая была сразу отработана с помощью психолога», – говорит психолог Фонда Рината Ахметова Марина Сорокина.

По ее словам, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство включает в себя ряд достаточно сложных симптомов, которые могут приводить даже к инвалидности, например, к депрессивному расстройству или тяжелым неврозам. Человек может страдать нарушениями сна, депрессиями, могут развиваться различные психосоматические проявления. У детей возникают проблемы в коммуникациях, развиваются нетипичные страхи и панические атаки.

Как рассказала Марина Сорокина, в 2014–2016 годах и у детей, и у взрослых было два типа реакции. Одна часть как бы «замерзала» – люди справлялись с актуальными на тот момент проблемами. Они не плакали, не боялись и отказывались от любой помощи психологов и психотерапевтов. Вторая часть ярко переживала драматический процесс.

«И сейчас уже можно, наверное, говорить об отстроченных последствиях. Родители вдруг замечают, что ребенок жил-жил нормально и вдруг изменил поведение – стал агрессивным или плаксивым. И родители не понимают причин. Зачастую это отсроченная травма», – продолжает психолог.

По ее словам, на сегодня одна из ключевых психологических проблем, особенно у детей с «травмой войны» – страх, что война может вернуться, боевые действия возобновятся, и они снова окажутся в очень сложной ситуации. Также дети очень переживают за взрослых родственников, особенно те, кто столкнулся со смертью близкого человека во время боевых действий.

Еще один страх, который сейчас наблюдают – детям очень сложно видеть свое будущее, спокойное будущее, простой детский мир. Будущее вызывает у детей страх и тревогу.

У взрослых также наблюдается отстроченная реакция, когда все проблемы позади и когда они находятся в безопасном пространстве, начинают проявляться психологические проблемы.

Марина Сорокина называет несколько простых инструментов для преодоления отстроченного посттравматического синдрома.

1. Если вас что-то беспокоит, найдите людей, с кем вы можете это обсудить. Это важно. К сожалению, нас учили не жаловаться. И теперь часто слышишь от взрослых: «Что же я буду своими проблемами напрягать?». И так же учат детей не жаловаться. И бывает так, что в одной семье взрослые и дети переживают об одном и том же, а обсуждать это не принято.

Поэтому рекомендация №1 – найдите в своем окружении людей, с которыми можете делиться своими переживаниями. Делиться вы можете столько, сколько вам нужно. Любое горе – исчерпаемо, оно заканчивается. А любая непрожитая эмоция со временем превращается в невротические расстройства или заболевания. Поэтому важно делиться. И еще важно помнить, что любая эмоция переживается только в контакте с другим человеком. То есть плакать в подушку и плакать другому человеку – это разные вещи. Поэтому говорите!

2. Для родителей. Заботьтесь о себе. Помните, что ваше стабильное состояние – это залог и вашего хорошего самочувствия, и самочувствия вашего ребенка. Если вы разболтаны, дезориентированы, дети не могут на вас опираться. Поэтому, родители! Забота о себе! Я знаю, что сейчас сложные, непростые времена. Уделяйте время себе.

3. Для детей и родителей. Предлагайте ребенку творчество. Предлагайте ему рисовать или лепить. Ведь у детей еще недостаточно сформирован речевой аппарат, чтобы выражать свои эмоции. Не пугайтесь каких-то страшных рисунков. Это способ поделиться со взрослым тем, что беспокоит. Ребенок не может всего рассказать, но беспокойство отражает в игре, рисунках, лепке. Обращайте внимание на детское творчество: во что играет, что рисует и что лепит.

Что должно насторожить в детских рисунках:

сильная штриховка может свидетельствовать о большом напряжении;

если ребенок рисует себя очень маленьким относительно площади бумаги;

если в рисунках часто присутствуют какие-то монстры, кто-то кого-то убивает.

Резюмируя, Марина Сорокина отмечает: «Если вы чувствуете, что вам сложно, что вы запутались и не знаете куда идти, обращайтесь за помощью к психологам. Если помощь будет оказана вовремя, вы не только справитесь с текущими проблемами, но и обеспечите себе стабильное состояние в будущем».

В рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей» для детей, получивших ранения, проведено порядка 130 курсов восстановительного лечения. В рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» около 4500 детей, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, прошли курс психологической реабилитации.