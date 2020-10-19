Или уволят с работы: В «ЛНР» применяют насильственную мобилизацию

В «ЛНР» применяют насильственную мобилизацию лиц для участия в незаконных вооруженных формированиях «республики». На эти действия украинская Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Установлено, что оккупационная администрация РФ с привлечением представителей незаконных вооруженных формирований, заставляет местных жителей становиться на "военный учет", принимать присягу на верность "ЛНР" и получать оружие во время военно-полевых сборов. Невыполнение требований получения "мобилизационного предписания" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнении с работы, прекращение социальных выплат, исключение из учебных заведений и тому подобное», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напоминают, что такие действия против гражданского населения прямо запрещены ст. 51 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нарушением Римского статута.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям 3-го управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.