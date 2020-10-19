Смертность – 4%: В «ЛНР» рассказали о проблеме с пневмонией

В «ЛНР» сейчас смертность при вирусной пневмонии составляет 4%. Об этом сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

«Своевременно начав лечение вирусной пневмонии, мы имеем в большинстве случаев положительный исход. В случае, когда это запущенная стадия заболевания, прогноз неблагоприятный», – отметила она.

В связи с тем, что пневмония, в основном, вызвана коронавирусом, то теперь все пациенты с воспалением легких проходят тестирование на COVID-19. «Мы сегодня всех пациентов, которые к нам поступают с пневмониями, подвергаем тестированию [на коронавирус] на предмет вирусовыделения. Для нас это важно клинически, то есть имеет ли доктор дело с пациентом, который является вирусовыделителем или нет, мы это определяем в первые трое суток заболевания, а это в последующем влияет на то, куда будет госпитализирован больной», – рассказала она.

Пащенко уточнила, что пациент-вирусовыделитель поступает в инфекционное отделение, а если он таковым не является, то проходит лечение в терапевтическом отделении.

«Тяжелые» пациенты с пневмонией нуждаются в кислородной поддержке. «Министр» заверила, что «республика» уже закупила кислородные концентраторы и иные медпрепараты для лечения больных COVID-19 и пневмонией. По ее словам, уже закуплено 22 и планируется приобрести еще около 50 кислородных концентраторов.

Пащенко также утверждает, что в «ЛНР» достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом есть проблема с поставками дополнительных аппаратов. «Сегодня, конечно же, рынок переполнен в Российской Федерации заявками на закупку, поэтому те сроки, которые нам поставлены поставщиками, – это и 260 дней, и 150 дней. То есть, это достаточно большая проблема – приобретение этого оборудования», – уточнила министр.

«Если говорить об ИВЛ, мы рассматриваем сегодня возможность заявки на закупку более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Вопрос только в том, смогут ли поставщики на сегодня это обеспечить и найти такое количество на территории Российской Федерации… Но сегодня мы озвучиваем эти цифры и будем стараться на следующий год наши учреждения здравоохранения максимально оснастить оборудованием, которое необходимо», – добавила Пащенко.

Кроме того, для выявления у пациентов пневмонии и коронавируса «республике» срочно нужен компьютерный томограф. Получить его из России надеются до конца года. «Сегодня он изготавливается для ЛНР, мы надеемся его получить к концу этого года, надеюсь, это будет ноябрь-декабрь, и он будет установлен в республике», – сказала она, добавив, что что в 2021 году хотят купить еще один КТ.

Напомним, в октябре в «ЛНР» рост больных пневмонией. Если в начале сентября регистрировалось 30-50 таких случаев, то сегодня заболеваемость выросла до 142 случаев в день. В «ДНР» ситуация еще критичнее – 210 случаев в сутки, причем 70% – это коронавирусная пневмония.