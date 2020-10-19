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Шли из «ЛНР» и «ДНР»: На линии разграничения пограничники оштрафовали граждан

19.10.20 18:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В эти выходные пограничники оформили протоколы на штраф на двух граждан, которые нарушили правила пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, в субботу, 17 октября, в Луганской области вблизи города Попасная военнослужащие ВСУ остановили женщину, которая пересекла линию разграничения вне контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Отметим, что с 15 октября украинская сторона закрыла единственный с «ЛНР» дорожный коридор – КПВВ «Станица Луганская». Таким образом, пока до 31 октября пересечь линию разграничения в Луганской области будет невозможно.

В воскресенье, 18 октября, в Донецкой области военнослужащие остановили мужчину. Он проживает в неподконтрольной украинской власти Горловке, и направлялся из «ДНР» в обход дорожного коридора. Мужчина таким образом хотел попасть в Бахмут. Дело в том, что в данном районе ранее действовал транспортный коридор между КПВВ «Майорское» и «республиканским» контрольно-пропускным пунктом «Горловка». Однако с началом карантина оба пункта пропуска закрыты.

В итоге, пограничники оформили в отношении нарушителей документы (протоколы) для привлечения их к административной ответственности (штрафу) по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

«Административная ответственность – это не самое худшее, что грозит людям, которые пытаются пересечь линию разграничения вне КПВВ. Ведь есть вероятность наткнуться на мины, неразорвавшиеся боеприпасы, спровоцировать применение оружия», – акцентировали пограничники.

В Госпогранслужбе отметили, что попытки граждан пересечь линию разграничения вне дорожных коридоров связаны с ограниченным функционированием КПВВ. Сейчас по решению командующего Объединенных сил функционируют лишь КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое», которые открыты ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако дорожный коридор «Донецк – Курахово», в рамках которого функционирует КПВВ «Марьинка», полностью заблокирован со стороны «ДНР». А дорожный коридор «Донецк – Мариуполь» «республиканцы» открывают 2 раза в неделю, в понедельник и пятницу.

Пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская» до конца месяца может осуществляться только по отдельному решению командующего Объединенных сил при наличии оснований гуманитарного характера.

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