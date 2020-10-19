Стоит разбитый 6 лет: В Донецке показали, что хотят сделать с Дворцом молодежи «Юность» (Фото)

Сегодня, 19 октября, в Донецке представили согласованный эскизный проект восстановления Дворца молодежи «Юность», пострадавшего от обстрелов в 2014 году

«Мероприятия, связанные с реконструкцией здания, в данный момент переходят к стадии рабочего проектирования», – заявил и.о. директора «республиканского» предприятия «Донецкпроект» Алексей Петров.

Он отметил, что всего было 4 варианта проекта. Итоговый же вариант включает в себя все предложенные эскизы.

Если проект удастся реализовать, то внешний вид здания изменится, а его внутренняя площадь станет больше. «Произойдет это благодаря пристройке к зданию двух объемов, благодаря чему внутренняя площадь дворца увеличится. Пристройки охватят четыре этажа», – сообщил Петров.

В том числе будут учтены требования для передвижения маломобильных граждан.

Известно, что на разработку проектной документации было выделено 18 млн руб. (около 7,5 млн грн). Во сколько обойдется вся реконструкция – в «ДНР» не сообщают.

«Подготовленная проектно-сметная документация будет направлена на экспертизу в службу государственной строительной экспертизы – это станет следующим этапом в восстановлении дворца», – завершил Петров.

Начиная с 2015 года ДМ «Юность» выглядел так: