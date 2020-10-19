Несмотря на пандемию: Яценюк сообщил, как пройдет Специальный Киевский Форум Безопасности 2020

23 октября Фонд Арсения Яценюка «Открой Украину» проводит Специальный Киевский Форум Безопасности 2020. Он будет посвящен самым острым проблемам мира и безопасности, которые стоят перед Украиной, Восточной Европой и евроатлантическим пространством.

Председатель КФБ Арсений Яценюк в своем Facebook сообщил, что форум будет проходить в особом формате: «Вживую в самом зале будет не больше 20-ти человек. Но форум соединит Киев, Брюссель и Вашингтон и сотни тысяч зрителей по всему миру через соцсети».

«Несмотря на новые волны пандемии и кризиса, мы приняли решение организовать наш форум, чтобы мир услышал позицию Украины по главным проблемам войны и мира в нашем регионе», – написал он.

«Украину представляет не только власть. Мир должен слышать консолидированную национальную позицию Украины. Наша сила – в единстве действительно национальных политиков, общественных деятелей и экспертов. Это – действие в защиту интересов Украины», – подчеркнул Яценюк.

Как сообщает пресс-служба КФБ, в форуме примут участие высокопоставленные украинские и иностранные чиновники, дипломаты, общественные деятели, международные эксперты. Со специальными посланиями обратятся философ Фрэнсис Фукуяма и Дональд Туск, бывший президент Европейского Совета.