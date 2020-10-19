Есть проблемы: На Луганщине погорельцы вряд ли получат компенсацию до холодов

В Луганской области жители, чьи дома были уничтожены или повреждены в результате последних пожаров, вряд ли успеют получить денежную компенсацию до начала холодов. Такое мнение высказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, передает «Громадське радіо».

Он напомнил, что огнем повреждены и разрушены около 650 домов. «Большинство людей остается на территории населенного пункта или в соседнем населенном пункте, у родственников, у соседей. По-разному, но в основном эти люди остаются на территории своих населенных пунктов», – сказал глава миссии, которая помогает погорельцам.

«Суммы компенсаций озвучены: при полностью разрушенном жилье – это 300 тыс. грн. Этой суммы в принципе достаточно, чтобы приобрести новое жилье», – уверен Каплин.

На данный момент собираются пакеты документов местными властями, чтобы можно было выплатить компенсации. «Нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом, гражданские документы, акт комиссии. Проблема с тем, что не у всех жилье находилось в собственности, а у кого сгорели документы», – пояснил волонтер.

«Насколько быстро люди смогут получить компенсации – неизвестно, вряд успеют до холодов», – считает Евгений Каплин.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, еще 19 получили травмы. Уничтожено почти 30 тыс. гектаров леса. Уничтожено или повреждено почти 500 жилых домов и более 1800 хозпостроек. Кабмин выделил пострадавшим 185 млн грн.