Как с Rolls-Royce: У Донетчины проблемы с закупкой кислородных концентраторов для больных COVID-19

В связи со второй волной пандемии коронавируса у поставщиков наблюдается дефицит кислородных концентраторов, которые необходимы для поддержки «тяжелых» больных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он отметил, что в Донецкой области под лечение больных с коронавирусом и при подозрении на заболевание выделены 25 больниц на суммарно 1 488 мест, из которых 132 места интенсивной терапии. На сегодняшний день в данных больницах 553 койки обеспечены централизованной подачей кислорода или кислородными концентраторами.

По словам Педенко, места интенсивной терапии сейчас на 100% обеспечены подачей кислорода.

Но при этом есть проблемы с закупкой концентраторов для дальнейшего использования. В частности, учитывая нынешнюю обеспеченность больниц и имеющихся остатков, Донетчине нужно приобрести порядка 480 концентраторов. «Мы их планируем закупить объемом до 10 литров», – сказал начальник отдела.

При этом деньги у области есть, они получены после государственного распределения. Однако на рынке концентраторов не хватает. «Приведу пример. Если шейх Арабских Эмиратов захочет приобрести машину Rolls-Royce, он ее приобретет. Потому что у него на это есть средства. Но ему нужно будет подождать какое-то время, когда эту машину для него изготовят. Это время может растянуться и до 9 месяцев. Такая же ситуация и с кислородными концентраторами. Деньги у нас есть, но предложений от поставщиков еще нет», – сказал Педенко.

«Мы забронировали определенное количество концентраторов, планируем их получить в конце месяца или в первой декаде ноября. Но, к сожалению, в свободном доступе их сейчас нет», – резюмировал он.