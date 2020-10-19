Резервируют 2021-й год: Из-за карантина в Мариуполе сократилось число браков

Ввиду карантина в Мариуполе сократилось количество браков. Об этом сообщила начальник городского Дворца бракосочетания Ирина Яременко, передает «Сайт города Мариуполя».

Сегодня обязательные условия при регистрации брака – не больше 10 гостей, все участники церемонии – в масках и с соблюдением социальной дистанции.

«Мариупольцы уже интересуются подачей заявлений на регистрацию брака на январь и февраль 2021 года. Между тем, уже можно сказать, что за 2020 год будет меньше браков. И дело в большей степени не в том, что это високосный год, а в том, что в стране – карантин», – сказала Ирина Яременко.

Она отметила, что с сентября по середину октября в городском Дворце бракосочетания брак зарегистрировали 83 пары, а одна мариупольская пара отметила «золотую» свадьбу.

До карантина в Мариуполе часто регистрировали брак жители «ДНР» и пары, в составе которой есть иностранец. Они все старались воспользоваться услугой «Брак за сутки». Сейчас таких случаев не так много.

Яременко добавила, что в настоящее время РАГСы работают в обычном режиме, по всем вопросам прием проводится по предварительной записи.