Из-за закрытия КПВВ «Станица Луганская»: Коронавирус в «красной» Луганщине пошел на спад

Луганская область с 19 октября находится в «красной» карантинной зоне. При этом с пятницы, 16, октября в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев.

Он пояснил, что решение от 15 октября о введении в области «красного» уровня опасности по ситуации с COVID-19 было принято всеукраинским штабом из-за того, что один из показателей – заполнение мест в «коронавирусных» больницах – превышал 75% в течение 5-ти дней.

Однако, по словам Стогниева, с пятницы фиксируется снижение количества заболевания, в частности, из-за закрытия КПВВ «Станица Луганская».

Кроме того, в ближайшее время в области дополнительно откроют 85 коек в больницах, а также обеспечат необходимым оборудованием. И это снизит показатель заполнения клиник. «В пятницу было принято решение, сегодня оно будет утверждено, – добавить 50 коек, из-за чего показатель заполняемости будет снижен. Также планируется на этой неделе добавить еще 30 коек в Северодонецкой профильной больнице. То есть 80 коек будет добавлено. Кроме того, в Старобельске будет открыто 5 коек для беременных с диагнозом COVID-19. Планируется дополнительно поставить оборудование в количестве 50 кислородных концентраторов и 9 аппаратов ИВЛ», – рассказал и.о. директора Департамента.

Он пообещал, что на этой неделе примут решение о стопроцентном обеспечении всех больниц кислородом.

Кроме того, 23 октября штаб будет пересматривать свое решение и, вероятно, за 1-2 недели Луганская область сможет перейти в «оранжевую» зону.

Напомним, что КПВВ «Станица Луганская» – единственный пункт пропуска в Луганской области. Командующий Объединенных сил издал приказ о закрытии КПВВ с 15 по 31 октября. Причина – предотвращение распространения COVID-19 на территории Луганской области. Так, по словам главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, 7 из 8-ми пересекающих КПВВ со стороны «ЛНР» заражены коронавирусом. Однако приказ командующего был издан 13 октября, и не все люди смогли о нем узнать. Поэтому 15 октября на КПВВ скопилось много желающих вернуться домой в «ЛНР», но их не пропустили.