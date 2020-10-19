Будет работать у КПВВ: В Станице Луганской показали новый Центр админуслуг «на колесах» (Фото)

Прифронтовой поселок городского типа Станица Луганская получил мобильный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Уже в ближайшее время он заработает вблизи КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Луганская облгосадминистрация.

Услуги будут предоставляться не только на КПВВ, но и в отдаленных населенных пунктах района.

Автомобиль имеет:

3 рабочих места для администраторов, оборудованных компьютерной техникой, программным обеспечением, портативным сервером и доступом к сети интернет;

мобильный кейс-ЦПАУ и кейс для энергоаудита;

видеонаблюдение;

GPS навигацию;

автономный санузел с горячей и холодной водой;

мобильный лифт-пандус для людей с инвалидностью и маломобильных слоев населения;

зону ожидания.

Также в мобильном ЦПАУ предусмотрены дистанционные рабочие места для специалистов Пенсионного фонда, юстиции, социальной защиты, УТСЗН, других служб.

Данный мобильный ЦНАП предоставлен в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительства Канады.