RU
Все новости

Будет работать у КПВВ: В Станице Луганской показали новый Центр админуслуг «на колесах» (Фото)

19.10.20 20:56

Прифронтовой поселок городского типа Станица Луганская получил мобильный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Уже в ближайшее время он заработает вблизи КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Луганская облгосадминистрация.

Услуги будут предоставляться не только на КПВВ, но и в отдаленных населенных пунктах района.

Автомобиль имеет:

  • 3 рабочих места для администраторов, оборудованных компьютерной техникой, программным обеспечением, портативным сервером и доступом к сети интернет;
  • мобильный кейс-ЦПАУ и кейс для энергоаудита;
  • видеонаблюдение;
  • GPS навигацию;
  • автономный санузел с горячей и холодной водой;
  • мобильный лифт-пандус для людей с инвалидностью и маломобильных слоев населения;
  • зону ожидания.

Также в мобильном ЦПАУ предусмотрены дистанционные рабочие места для специалистов Пенсионного фонда, юстиции, социальной защиты, УТСЗН, других служб.

Данный мобильный ЦНАП предоставлен в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительства Канады.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк