Не только в Мариуполе: В ДонОГА сообщили, где планируют развернуть внебольничные ковид-госпитали

Крупные внебольничные госпитали в Донецкой области планируют развернуть в Краматорске и в Мариуполе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Согласно рекомендациям, ориентировочно такой госпиталь должен иметь 500 мест.

«Штаб направил обращения председателям Мариупольского и Краматорского горсоветов с предложением незамедлительно определить какое для этого будет использовано инфраструктурное учреждение. После того, как они определятся, данные объекты будут проинспектированы – насколько они соответствуют требованиям. Потому будет подписано распоряжение и определена финансовая составляющая – кто будет закупать, что будут закупать, и в каком количестве», – сказал Педенко.

Как сообщалось ранее, крупные инфекционные госпитали первоначально хотели развернуть в Киеве, Одессе и Мариуполе. Их планируют размещать в существующих больших помещениях, например, в Киеве это может быть Дворец Спорта.

Такие госпитали будут создаваться при необходимости, если в больницах не будет хватать мест. Уже есть полная смета на укомплектование временного госпиталя на 500 коек.