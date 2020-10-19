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В ПФУ рассказали, как индексируется пенсия работающим пенсионерам

19.10.20 21:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Работающим пенсионерам через каждые два года осуществляют пересчет пенсии. Ее могут пересчитать с учетом приобретенного нового страхового стажа, а также с учетом общего страхового стажа и заработной платы – выбирают самый выгодный вариант перерасчета. Об этом сегодня, 19 октября, рассказали в управлении Пенсионного фонда Украины в городе Северодонецке.

Кроме того, такие пенсии «индексируются 50х50» по общеопределенным правилам.

Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязывает каждое застрахованное лицо сообщать об изменениях, в частности относительно своего трудоустройства. О такой обязанности органы ПФУ уведомляют каждого пенсионера в заявлении, памятке, которые он подписывает.

Одним из оснований для перерасчета пенсии является изменение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Обычно такое изменение предусмотрено 2 раза в год: с июля и с декабря. Надбавки, доплаты, повышения, другие выплаты, установленные законодательством, увеличивают в случае изменения прожиточного минимума независимо от факта работы пенсионера.

«А вот минимальный размер пенсии по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж, которые также могут зависеть от прожиточного минимума, перечисляют тем пенсионерам, которые не работают. Кроме того, только неработающим пенсионерам устанавливается надбавка на нетрудоспособных членов семьи», – отметили в северодонецком управлении ПФУ.

Как сообщалось ранее, в Украине нет оснований повышать пенсионный возраст выше 60 лет и увеличивать размер пенсии вдвое. Также не намерены лишать пенсий работающих пенсионеров.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Сейчас применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии: с 1 июля минимальная – 1 712 грн, максимальная – 17 120 грн. При этом у разных категорий пенсионеров разный уровень минимальной пенсии.

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