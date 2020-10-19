Взломал систему венгерской компании: В Мариуполе суд приговорил хакера

В Мариуполе условно осужден кибер-преступник, который взломал систему венгерской компании, передает «Сайт города Мариуполя» со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Речь идет о компании «Graphisoft SE», которая входит в состав концерна Nemetschek, занимается разработкой архитектурного программного обеспечения, основанного на технологии информационного моделирования зданий.

Было установлено, что 28 сентября 2019 года, с целью получения вознаграждения от третьих лиц хакер взломал чужой компьютер, за счет чего без лицензионного ключа вторгся в работу системы компании «Graphisoft SE» и скачал ее данные на свой жесткий диск.

Ущерб, нанесенный компании, оценили в 3850 евро.

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 и ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины («Нарушение авторского права и смежных прав» и «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»).

Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.