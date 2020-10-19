«Застряли» в «Л-ДНР»: Что делать, если ПФУ остановил выплату пенсии в карантин

Некоторым переселенцам, «застрявшим» на период карантина в «Л-ДНР», Пенсионный фонд Украины приостановил выплаты. Об этом внутренне перемещенные граждане сообщили правозащитникам.

«Пенсионный фонд уже 3 месяца не начисляет мне пенсию. Связываться с возобновлением выплат сейчас не могу: ухаживаю за пожилой матерью в Донецке, а оттуда все равно не выпускают. Скажите, имеют ли право приостанавливать пенсию во время карантина? Слышала, что это незаконно. Также, хочу узнать – что делать с задолженностью?», – обратилась одна из переселенок.

Разъяснения по этому поводу дали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев». Они напомнили, что статьей 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрен четкий перечень оснований для прекращения выплаты пенсии, а именно:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в других случаях, предусмотренных законом (если пенсия назначена на основании других законов, в частности, ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», ЗУ «О государственной службе» и т.п.).

Вместе с тем на период карантина предусмотрено продление выплаты пенсии лицам, у которых на этот время приходится перекомиссия МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначении (продолжении) пенсий на новый период – без заявлений и без каких-либо документов (ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)»).

Кроме того, согласно Постановлению Кабинета министров от 08.04.2020 № 266 на период действия карантина и в течение 30 дней со дня отмены карантина запрещается принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет ВПЛ на основании информации, что дает основания считать, что переселенец вернулся на оставленное место постоянного проживания.

«Учитывая приведенные в вопросе обстоятельства, можем предположить, что пенсионный орган действовал неправомерно, прекращая Вам выплату пенсии. Однако, чтобы точно сказать, это действительно так, для начала необходимо обратиться с письменным запросом в управление ПФУ, в котором Вы состоите на учете. Сделать это можно с помощью электронной почты или портала электронных услуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua)», – отметили в «Юридическом советнике…».

Если из ответа ПФУ будет следовать, что выплата пенсии прекращена по иным основаниям, чем предусмотренные законом и приведенные выше, переселенец имеет право обжаловать соответствующие действия пенсионного органа в судебном порядке.

Юристы обратили внимание, что согласно ст. 46 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»: