«Красная» зона: В ДонОГА сообщили, что не запретили в Славянском районе

В Донецкой области в Славянском районе, который единственный в регионе с 19 октября отнесен к «красной» карантинной зоне, ввели необходимые ограничения. Кроме двух пунктов – частично по транспорту и работе учреждений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 октября, сообщил директор Ддепартамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

Он напомнил, что «красная» карантинная зоне предусматривает 9 ограничений. Из них пока к Славянскому району не применяли два ограничения.

Во-первых, не запрещали движение транспорта внутри громады, населенных пунктов.

Бойко процитировал, как положение относительно движения транспорта звучит в соответствующем постановлении Кабмина: «Запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским транспортом... кроме перевозок легковыми автомобилями (в которых количество пассажиров, включая водителя, – не более 5 лиц, без учета лиц до 14 лет), кроме служебных или арендованных автомобильных транспортных средств предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты… и по маршруту, о котором проинформированы органы полиции не менее чем за 2 дня до начала движения».

«То есть не запретили мы движение транспорта именно в таком виде. В Славянском районе запрещена только посадка в пригородные, межобластные, международные виды транспорта», – пояснил Бойко.

Во-вторых, не запретили работу ряда учреждений. «Также не запретили пункт № 9 – деятельность социальных и регуляционных учреждений», – добавил директор департамента.

Напомним, в Славянском районе, который попал в «красную» карантинную зону, наибольшее число заболевших коронавирусом приходится на город Николаевка и на Черкасскую ОТГ. При этом сам город Славянск остался в «оранжевой» зоне.