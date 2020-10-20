Пора запасаться на зиму: Сколько стоят сезонные овощи на рынках Донетчины (Видео)

На рынках Донбасса растет спрос на картофель, морковь и лук – цены на овощи отличаются.

По словам жительницы Покровска Виктории, картофель сейчас дешевле, чем в сентябре, поэтому и берет она для семьи – много. «Спрашивали, была по 10 грн, сейчас по 8 грн взяли», – делится женщина.

Сезонные овощи больше всего покупают сетками и мешками. Продавец Вячеслав отмечает хороший спрос. «Люди сейчас запасы делают. Капуста, перчик», – говорит он.

В топе – картофель. Ее стоимость – разная. на цену влияет сорт: есть по 11, по 8,5 и по 7 грн. Мелкая – по 5 грн. 6-8 грн просят за кг лука. В розницу некоторые торговцы продают морковь по 10 грн, 8 просят за капусту.

Стоимость овощей у оптовиков – меньше:

капуста белокочанная – 5 грн,

морковь – 6 грн,

свекла – 5 грн.

На протяжении месяца стоимость не изменится, прогнозируют продавцы. И советуют запасаться на зиму, так как к холодам овощи все же подорожают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донбасс»