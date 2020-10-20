+ 256 заболевших и 1 смерть: Кириленко рассказал о COVID-19 на Донетчине (Карта)

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще одну жизнь.
Как сегодня, 20 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, 19 октября от COVID-19 скончалась 74-летняя жительница Великой Новоселки.
За понедельник, 19 октября, болезнь в области диагностировали еще у 256 человек, в том числе у 7 детей:
- 104 – в Мариуполе (2 ребенка);
- по 34 – в Славянске (2 ребенка) и Краматорске (1 ребенок)
- 21 – в Славянском районе (1 ребенок)
- 19 – в Великоновоселковском районе;
- 11 – в Покровске;
- 7 – в Бахмутском районе;
- по 3 – в Мирнограде, Селидово и Угледаре, Никольском (1 ребенок), Мангушском и Волновахском районах;
- по 2 – в Украинске, Константиновке и Марьинском районе;
- по 1 – в Бахмуте и Александровской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 390 случаев COVID-19, из них:
- выздоровел – 2 281 человек (30,9% из всех заболевших);
- на лечении – 5 026 пациентов (68%);
- летальных случаев – 83 (1,1%).