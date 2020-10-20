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+ 256 заболевших и 1 смерть: Кириленко рассказал о COVID-19 на Донетчине (Карта)

20.10.20 08:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще одну жизнь.

Как сегодня, 20 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, 19 октября от COVID-19 скончалась 74-летняя жительница Великой Новоселки.

За понедельник, 19 октября, болезнь в области диагностировали еще у 256 человек, в том числе у 7 детей:

  • 104 – в Мариуполе (2 ребенка);
  • по 34 – в Славянске (2 ребенка) и Краматорске (1 ребенок)
  • 21 – в Славянском районе (1 ребенок)
  • 19 – в Великоновоселковском районе;
  • 11 – в Покровске;
  • 7 – в Бахмутском районе;
  • по 3 – в Мирнограде, Селидово и Угледаре, Никольском (1 ребенок), Мангушском и Волновахском районах;
  • по 2 – в Украинске, Константиновке и Марьинском районе;
  • по 1 – в Бахмуте и Александровской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 7 390 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровел – 2 281 человек (30,9% из всех заболевших);
  • на лечении – 5 026 пациентов (68%);
  • летальных случаев – 83 (1,1%).

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